Wandern entlang des Rheins, mit dem Mountainbike in den Pfälzerwald oder in Speyer etwas mit Kindern erleben: Für diese Ausflüge über das Christi-Himmelfahrt-Wochenende braucht es kein Auto.

Von Weinort zu Weinort geht es zu Fuß in Rheinhessen auf dem Rheinterrassenweg . Er erstreckt sich über 75 Kilometer von Worms bis Mainz und kann in viele kurze oder auch längere Etappen unterteilt werden.

Und das Gute, wenn die Füße müde werden: Entlang der Strecke gibt es zwölf Haltestellen, an denen man bequem in die nächste Regional- oder S-Bahn steigen kann. Da kommen auch Kinder gut mit. Vorab lohnt es sich nach Weinfesten Ausschau zu halten, die Saison beginnt nämlich an Christi Himmelfahrt mit vielen Festen und Partys. Hier eine Auswahl:

Eine Bahnfahrt entlang des Mittelrheintals bietet minütlich spektakuläre Aussichten: Burgen, steile Hänge, dazwischen der Rhein. Und fast überall kann man aussteigen und die Orte und das Hinterland ganz ohne Auto erkunden.

Wem eine Rheinseite nicht reicht, der kann an vielen Stellen einfach mit der Fähre auf die andere Seite übersetzen. Zwischen Kaub und Engelsburg oder auch zwischen Remagen und Linz sowie Erpel gilt dabei auch das Deutschland- oder Rheinland-Pfalz-Ticket. Fährfahrt also inklusive.

Ein Streckennetz von 900 Kilometern, dazu 20 ausgeschilderte Touren: Im Bikepark Pfälzerwald kommen Mountainbike-Fans voll auf ihre Kosten. Schmale Pfade, steile Anstiege und technisch anspruchsvolle Abfahrten - für alle ist was dabei.

Besonders bequem: Ein Großteil der Touren beginnt an Bahnhöfen. Also einfach das Mountainbike in die Bahn gepackt und zum Beispiel nach Waldfischbach, Lambert oder Bad Bergzabern gefahren und ab aufs Rad!

Von Mainz über Worms und Ludwigshafen kommt man ganz einfach nach Speyer. Und dort gibt es vor allem für Kinder jede Menge drinnen und draußen zu entdecken: An einem trüben Tag locken zum Beispiel die Tiere unter Wasser im Sea Life Aquarium oder spezielle Ausstellungen und Mitmachaktionen im Historischen Museum der Pfalz.

Wer sich in schwindelerregende Höhen traut, kann sich im Kletterwald von Baum zu Baum schwingen. Und im Technikmuseum warten Flugzeuge, Boote, alles rund um Raumfahrt und sogar ein U-Boot.

Saarburg ganz im Südwesten von Rheinland-Pfalz lässt sich von Koblenz, Trier, Ludwigshafen und Kaiserslautern ganz ohne Umsteigen mit dem Zug erreichen. Dort angekommen, kann man sich bequem mit der Sesselbahn in die Höhe transportieren lassen. Talabwärts geht es dann rasant mit der Sommerrodelbahn - oder gemächlich zu Fuß.

Eine Besonderheit in Saarburg ist ein Wasserfall mitten in der Stadt. Zwischen den Häusern rauscht das Wasser durch. Und wer noch mehr Wasser will, kann eine kleine Schiffstour auf der Saar machen.