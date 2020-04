per Mail teilen

Ein sonniges und frühlingshaftes Wochenende steht in Rheinland-Pfalz vor der Tür. Das könnte viele Menschen trotz der Corona-Krise zu Ausflügen verleiten. Die Polizei bereitet sich vor.

Nach Angaben von Innenminister Roger Lewentz (SPD) soll die Polizei dann verstärkt an bekannten Ausflugszielen Präsenz zeigen und auf die Einhaltung der aktuell geltenden Gesundheitsvorschriften achten.

Zwar sei es verständlich, dass die Menschen bei schönem Wetter an die frische Luft gingen, teilte der Minister mit. "Gleichwohl muss mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass die Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung einschließlich Mindestabstand eingehalten werden." Der Minister appellierte an die Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben und die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.

Sonne und mehr als 20 Grad am Sonntag

Aus Sicht der Polizei halte sich die große Mehrheit bislang an die Anordnungen. Dennoch stellten sich Ordnungsämter und Polizei darauf ein, dass in den kommenden Tagen vermehrt touristische Ausflüge stattfinden könnten. Sie werden daher verstärkt Präsenz zeigen und dabei insbesondere Ausflugsziele wie Parks, Flussufer, Wandergebiete und Sehenswürdigkeiten im Blick behalten.

Der Deutsche Wetterdienst hat ein sonniges und trockenes Wochenende für Rheinland-Pfalz angekündigt. Am Sonntag sollen die Temperaturen sogar bis auf 21 Grad klettern.