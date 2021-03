Vor der rheinland-pfälzischen Landtagswahl am Sonntag laufen die Vorbereitungen in den Wahlstudios auf Hochtouren. Doch wie wird in Zeiten von Corona mit strengen Hygienekonzepten alles organisiert? Woher wird gesendet, wie werden die Redaktionsteams aufgestellt? Ein Blick in das Wahlzelt gibt Aufschluss. mehr...