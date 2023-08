Die vorrangige Aufgabe der Feuerwehr ist es, Brände zu löschen. Doch die Einsätze für die Männer und Frauen auf den Wachen im Land ist vielfältiger, als oft angenommen. In Koblenz beispielsweise kümmern sich die Einsatzkräfte auch um die Rettung abgestürzter Wanderer am Rheinsteig oder verunglückte Paraglider. Abseilen durften die Feuerwehrleute die in Not geratenen Menschen bislang nicht. Das hat sich jetzt geändert durch eine Ausbildung zu Höhenrettern.