Ausbeutung beim Glasfaserausbau in RLP

Der CDU-Landrat des Kreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld, hat begrüßt, dass das Land den Glasfaserausbau in ländlichen Regionen unterstützt. Allerdings werde die Vereinbarung, die der zuständige Minister mit einem Privatunternehmen geschlossen hat, dem Kreis Bad Dürkheim beim Ausbau nur wenig helfen.

In seinem Landkreis gehe der Breitbandausbau viel zu schleppend voran, meint Landrat Ihlenfeld, und macht dafür die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser/inexio verantwortlich, bei der vieles schief laufe. Immer wieder müsse der Kreis dem Telekommunikationsunternehmen Druck machen. Der in Rheinland-Pfalz für Digitalisierung zuständige SPD-Minister Alexander Schweitzer hatte jetzt vereinbart, dass die Deutsche Glasfaser/inexio bis 2030 landesweit weitere 700.000 Haushalte anschließt. Die Lokalpolitiker hätten den Minister über die Schwierigkeiten im Kreis Bad Dürkheim und den Nachbarkreisen informiert, erklärte Landrat Ihlenfeld. Die Landkreise hätten ihre Möglichkeiten, Druck zu machen, ausgeschöpft. Nun müsse das Land seinen Beitrag leisten.