Es gibt aktuelle Zahlen zum Ausbau der Windenergie-Anlagen in Rheinland-Pfalz. Die sind längst nicht so, wie sie sein sollten. Denn es werden zwar wieder mehr Windräder installiert, doch längst nicht so viele, wie gebraucht werden, um ab 2030 den gesamten Strombedarf von Rheinland-Pfalz über erneuerbare Energien decken zu können.

Was sind die Hürden, warum nimmt der Ausbau nicht richtig Fahrt auf? Wir haben nachgefragt: vor Ort in der Branche und bei SWR-Umweltredakteur Werner Eckert.