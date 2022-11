Bürger in Heimersheim: B266 soll schmaler werden

per Mail teilen

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat massive Schäden an der Infrastruktur hinterlassen. So wurde etwa die wichtige Bundesstraße 266 teilweise weggerissen. Eine Arbeitsgruppe aus Heimersheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, setzt sich dafür ein, dass die Straße nur noch zweispurig wieder aufgebaut wird, um der Ahr mehr Platz zu lassen. Der Stadtrat hat den Plänen am Montag zugestimmt. Doch das letzte Wort hat der Bund.