Auftakt zweiter Amokprozess: Täter schweigt

Zum Auftakt des neu aufgerollten Trierer Amokprozesses will der Täter zunächst nichts zu den Vorwürfen sagen. Er wolle sich aber an einem der kommenden Verhandlungstage gegebenfalls zur Tat äußern, sagte der Anwalt des Amokfahrers vor Gericht.

Wann das sein werde, stehe aber nicht fest. Der Angeklagte erklärte sich bereit, in einer Verhandlungspause mit einem Gutachter zu sprechen. Der Amokfahrer leidet an eine paranoiden Schizophrenie. Sollte sich der Angeklagte heute weiter nicht zur Tat äußern, werden noch Videos gezeigt, die ihn bei seiner ersten Vernehmung nach der Amokfahrt zeigen. Der Prozess um die Trierer Amokfahrt wird ab heute neu verhandelt. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil des Landgerichts Trier vom August 2022 in Teilen aufgehoben, Das Gericht soll sich gründlicher mit der Schuldfähigkeit des Angeklagten während der Amokfahrt befassen. Heute wurde zudem bekannt, dass ein 66-Jähriger, der bei der Amokfahrt schwer verletzt wurde, gestorben ist. Das hatte sein Anwalt mitgeteilt.