Camping-Saison in Rheinland-Pfalz beginnt

per Mail teilen

Die Camping-Fans sind wieder da in Rheinland-Pfalz. Traditionell zu Ostern geht die Saison los. Und sie beginnt in diesem Jahr mit besonders hohen Erwartungen - und besonders viel Vorfreude. Denn Camping boomt - die Vorbuchungen sind vielerorts in Rheinland-Pfalz auf Rekord-Niveau.