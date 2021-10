Vertreterinnen und Vertreter von internationalen Wein-Hauptstädten treffen sich zwischen Sonntag und Freitag in Mainz und im Weinanbaugebiet Rheinhessen. Am Sonntag wurden am Prominentenweinberg in Mainz neue Reben gepflanzt: Schon bald wird dort auf die internationalen Rebensetzer aus Lausanne, Bordeaux, Bilbao, Verona, Porto und San Francisco hingewiesen. mehr...