Auch in den Hochwassergebieten an der Ahr hat die Schule wieder begonnen - unter erschwerten Bedingungen. Viele Schulen sind so stark beschädigt, dass kein regulärer Unterricht möglich ist, die Kinder und Jugendlichen müssen vorerst in andere Schulen im Umkreis umziehen. SWR-Reporter Michael Eiden hat sich den ersten Schultag im Ausweichquartier angesehen.