Auch in den Hochwassergebieten an der Ahr hat nach den Sommerferien die Schule wieder begonnen - unter erschwerten Bedingungen. Viele Schulen in der Region sind so stark beschädigt, dass kein regulärer Unterricht möglich ist, die Kinder und Jugendlichen müssen vorerst in andere Schulen im Umkreis umziehen. SWR-Reporter Michael Eiden hat sich den ersten Schultag im Ausweichquartier angesehen.