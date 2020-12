Gut zwei Wochen nach der Entgleisung eines Güterzugs in Niederlahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) verzögert sich die Instandsetzung der Bahnstrecke. Erst dieser Tage werde der Austausch von rund 20.000 Tonnen verseuchtem Erdreich und Gestein abgeschlossen, teilte ein Bahnsprecher am Montag mit. Im Laufe dieser Woche solle mit der Instandsetzung der Bahnstrecke begonnen werden. Dabei würden neben Schienen auch vier neue Weichen verlegt. Wann die Arbeiten fertig seien, lasse sich noch nicht sagen. Ein mit Diesel beladener Güterzug war am 30. August in Niederlahnstein entgleist. Sieben der 18 Kesselwagen kippten um, zwei weitere entgleisten und blieben stehen. Nach neuesten Schätzungen liefen rund 100.000 Liter Kraftstoff ins Erdreich.