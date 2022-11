Keine Isolationspflicht mehr - Verantwortung statt Verordnung

Die Isolationspflicht für Corona- Infizierte ist nun auch in Rheinland-Pfalz Geschichte. Wer positiv auf das Virus getestet ist, muss nicht mehr für fünf Tage zuhause bleiben. Damit können Infizierte zum Beispiel einkaufen, arbeiten oder in die Schule gehen. Allerdings dürfen sie das nur mit Maske und zwar fünf Tage lang, und nur wenn sie symptomfrei sind.

Gefragt ist also die Eigenverantwortung der Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-Pfalz. Und das sowohl am Arbeitsplatz, in der Freizeit und auch in der Schule. Die Menschen schätzen die neue Regelung unterschiedlich ein.