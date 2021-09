per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag berät heute über den gesetzlichen Rahmen für die Milliarden-Aufbauhilfe nach der Flutkatastrophe. Zudem geht es um einen Flut-Untersuchungsausschuss.

Im Landtag sollen diese Woche die Weichen für den Wiederaufbau in den rheinland-pfälzischen Flutgebieten gestellt werden. Ein Gesetz soll die Finanzierung regeln, damit die Hilfen fließen können. Demnach richtet das Land ein Sondervermögen ein, und zwar aus den Milliarden, die es vom Bund erhält. Rund 30 Milliarden Euro werden für die nächsten Jahre an Aufbauhilfe vor allem für Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bereitgestellt.

Geschädigte sollen schnell Hilfe bekommen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte die Schäden im Norden des Landes auf rund 15 Milliarden Euro geschätzt. Damit die Geschädigten schnell, sicher und unbürokratisch an das Fördergeld kommen, setze Rheinland-Pfalz auf elektronische Anträge - von der Einreichung bis zur Auszahlung, so Dreyer. Sie versprach auch Härtefall-Regelungen für Betriebe, die wegen der Vorgaben für die Entschädigungen in Schwierigkeiten geraten.

Ein zweites Gesetz soll den Wiederaufbau erleichtern und beschleunigen. "Wir wollen den Rechtsrahmen schaffen, der einen zügigen Wiederaufbau ermöglicht und bürokratische Hürden, die Neubauten entgegenstehen, aus dem Weg räumen", sagte FDP-Fraktionschef Philipp Fernis. Das so genannte Wiederaufbauerleichterungsgesetz sieht auch eine Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter vor. Viele kommunale Bürgermeister seien rund um die Uhr im Einsatz, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende, Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Abstimmung über Gesetze und U-Ausschuss am Donnerstag

Über beide Gesetze wird zunächst am Mittwoch debattiert. Am Donnerstag sollen sie nach der zweiten Beratung beschlossen werden. Laut Bätzing-Lichtenthäler wird der Fokus der Plenarsitzungen auf "dem Aufbau und der Aufklärung" liegen. Die Aufklärung bezieht sich auf den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe, den die CDU-Opposition beantragt hat. "Es geht uns darum, Licht ins Dunkel bringen", wie es zu der schlimmen Tragödie in der Flutnacht gekommen sei, hatte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf erklärt.

SPD kritisiert CDU-Antrag als unpräzise

Bätzing-Lichtenthäler kritisierte den von der CDU beantragten Untersuchungsausschuss als "nicht fokussiert genug und unpräzise", zudem weise er handwerkliche Mängel auf. Einige notwendige Antworten könnten so erst in einigen Jahren zur Verfügung stehen. Sie sehe zudem die Gefahr, dass damit mögliche Versäumnisse von Ehrenamtlichen wie etwa der Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk in den Fokus gerückt und damit Menschen von künftigem ehrenamtlichen Engagement abgehalten würden.

Der SPD-Abgeordnete Nico Steinbach, den die SPD unter anderem in den Ausschuss entsenden will, sagte, er sehe zudem "die große Gefahr, dass der Untersuchungsausschuss zu politischem Kalkül genutzt wird". Die Einsetzung des Ausschuss gilt als sicher, weil allein die CDU über die dafür nötige Anzahl von Stimmen verfügt. Abgestimmt wird am Donnerstag. Nach Einschätzung der CDU könnte der U-Auschuss dann nach den Herbstferien die Arbeit aufnehmen.

Enquete-Kommission soll Empfehlungen etwa für Warnsysteme vorlegen

Ende August hatte der rheinland-pfälzische Landtag bereits beschlossen, eine Enquete-Kommission zur Flutkatastrophe einzusetzen. Sie soll unter anderem Empfehlungen für einen besseren Hochwasserschutz, zu Warnsystemen und zur Verlangsamung des Klimawandels vorlegen. Im Gegensatz zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gehören einer Enquete-Kommission nicht nur Abgeordnete, sondern auch externe Sachverständige an.

Solargesetz und Diätenerhöhung

Der Landtag befasst sich in seiner Sitzung auch abschließend mit dem neuen Solargesetz, zudem soll die Diätenerhöhung der Abgeordneten beschlossen werden.