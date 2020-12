Es ist ein rabenschwarzer Tag für die Belegschaft von Galeria Karstadt Kaufhof. Seit Freitagmittag ist klar: Bundesweit werden 62 der insgesamt 172 Filialen geschlossen, 6.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen. In Rheinland-Pfalz sind vier Standorte betroffen: Die Karstadt-Filialen in Mainz und Trier sowie Kaufhof in Landau und Worms. mehr...