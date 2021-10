Rheinland-Pfalz will weniger Corona-Tests an Schulen

Rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler sollen sich auch nach den Herbstferien weiter regelmäßig auf eine Coronavirus-Infektion testen - allerdings nur noch einmal die Woche.

Die Testungen würden von November an nur noch einmal wöchentlich montags in den Klassen verteilt, kündigte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium an.

Lediglich während der ersten beiden Unterrichtswochen nach den Ferien solle es wie bisher zwei wöchentliche Tests geben, um "das Einschleppen von Corona durch Reiserückkehrer aufzufangen", erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).

Masken-Regelung bleibt bestehen

Falls an den Schulen jemand positiv getestet wird, sind weiterhin für den Zeitraum von fünf Tagen tägliche Selbsttests aller Schülerinnen und Schüler der selben Lerngruppe vorgesehen. Bei der Maskenpflicht an Schulen plant das Land keine Änderungen.

Sie gilt momentan in Schulgebäuden auf dem Weg von und ins Klassenzimmer, aber nicht während des Unterrichts am Sitzplatz. Für den Fall stark steigender Covid-19-Fallzahlen ist eine automatische Verschärfung der Maskenpflicht vorgesehen.

Aktuell 1.200 Schüler in Rheinland-Pfalz infiziert

Aktuell gelten nach Angaben der rheinland-pfälzischen Aufsichtsbehörde ADD knapp über 1.200 Schülerinnen und Schüler als infiziert. Die Zahlen waren nach einem starken Anstieg zum Schuljahresbeginn in den vergangenen Wochen rückläufig und sind seit rund einer Woche relativ stabil.

Eine Woche vor den Herbstferien in Rheinland-Pfalz treten an den Schulen nur wenige Corona-Infektionen auf. Der Anteil positiver Corona-Tests in den drei Wochen seit Mitte September lag bei 0,03 Prozent. Bei insgesamt 2,05 Millionen Schnelltests in diesem Zeitraum wurden 563 Infektionen mit einem PCR-Test bestätigt.

Die regelmäßigen Selbsttests an allen Schulen in Rheinland-Pfalz waren im April gestartet.