Wohin mit dem radioaktiven Atommüll aus Deutschland? Bis 2031 will der Bund dafür einen geeigneten Ort finden. Auch Rheinland-Pfalz ist im Gespräch. Am Nachmittag startet dazu eine Bürgerbefragung.

Sie ist bis Sonntag, 7. Februar, angesetzt und findet wegen Corona digital statt. Mit der Dialogveranstaltung soll die Öffentlichkeit nicht nur einen Einblick in den Stand der Arbeiten zur Endlagersuche bekommen. Die Bürger, die sich vorab anmelden mussten, haben dabei auch die Möglichkeit, sich kritisch mit dem Bericht auseinanderzusetzen und können Arbeitsgruppen einrichten. Das Ganze soll für Kommunen und Bevölkerung transparent und nachvollziebar sein, betont die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE).

Digitale Bürgerbefragung (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tim Brakemeier

Initiativen kritisieren digitalen Weg

Am Dienstag hatten rund 50 Bürgerinitiativen und Umweltorganisationen erklärt, eine solche Konferenz könne erst dann sinnvoll stattfinden, wenn sich viele Menschen gefahrlos zu einer Präsenz-Konferenz treffen könnten. Bei einer Online-Konferenz werde die Kommunikation vom Veranstalter gesteuert. Während der Corona-Pandemie habe die Zivilgesellschaft zudem nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich zu informieren, sich zu organisieren oder sich auf die Konferenz vorzubereiten.

1.500 Anmeldungen zur Digital-Konferenz

Dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) zufolge sollen die Teilnehmer der Fachkonferenz jedoch unmittelbar ihre Anregungen und ihre Kritik einbringen können: "Und das auf aktueller Grundlage, denn die BGE setzt ihre Arbeit im Suchprozess ja fort." Eine Verschiebung der Fachkonferenz führe unweigerlich zu verschiedenen Wissensständen. Zudem biete das Format vielen Interessierten die Chance einer Teilnahme, so eine BASE-Sprecherin. Man müsse dafür keine weiten Anreisen oder Übernachtungen auf sich nehmen. Die mehr als 1.500 Anmeldungen machten deutlich, dass es trotz der Pandemie ein erhebliches Interesse am Start der Fachkonferenz gebe.

Fachkonferenz zur Endlagersuche Die Fachkonferenz Teilgebiete ist eine Plattform, auf der die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) mbH ihren Zwischenbericht zur Diskussion stellt. Er gibt der Öffentlichkeit erstmals einen Einblick in den Stand der Arbeiten des Unternehmens zur Endlagersuche. Die Fachkonferenz berät den Zwischenbericht nach der Auftaktveranstaltung im Oktober 2020 an drei Beratungsterminen im Februar, April und Juni 2021. Teilnehmende Personen sind Bürger*innen, Vertreter*innen der Gebietskörperschaften der ermittelten Teilgebiete, Vertreter*innen gesellschaftlicher Organisationen sowie Wissenschaftler*innen.

54 Prozent der Bundesfläche "potenziell tauglich"

Vor gut vier Monaten hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung den Zwischenbericht vorgestellt. Darin sind rund 54 Prozent der Fläche des Bundesgebietes als potenziell tauglich für ein Endlager ausgewiesen. Das heißt, diese Gebiete sollen im Rahmen der Standortsuche weiter geprüft werden. In den kommenden Monaten und Jahren werden die möglichen Standorte nach und nach eingegrenzt und weiter geprüft. Dabei werden zum Beispiel auch Kriterien wie die Bevölkerungsdichte berücksichtigt.

In dem ersten Teilbericht war neben 90 Standorten bundesweit das Gebiet südlich vom rheinhessischen Nackenheim als grundsätzlich vom Untergrund her geeignet ausgewiesen worden. Das Areal reicht von Nackenheim (Landkreis Mainz-Bingen) bis Edenkoben (Südliche Weinstraße). Der Streifen ist meist nicht breiter als zehn Kilometer und hat mehrere Lücken, beispielsweise bei Alzey, und liegt nicht in unmittelbarer Nähe zum Rhein.

Ein geologisches Kritierium: Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. Die in Rheinland-Pfalz aufgeführte Fläche gehört zum Teilgebiet "kristallines Wirtsgestein" und ist 757 Quadratkilometer groß. Betroffen wären acht Kreise und kreisfreie Städte, die "vollständig, teilweise oder 'gerade nur so'" in dem Bericht mit Teilgebieten aufgeführt sind. Es handelt sich um die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersberg, Kaiserslautern, Mainz-Bingen und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Mainz und Neustadt an der Weinstraße.

Das mögliche Endlager betrifft die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersberg, Kaiserslautern, Mainz-Bingen und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Mainz und Neustadt an der Weinstraße. Bundesgesellschaft für Endlagerung

Finale Entscheidung kommt vom Bundestag

Um besagten Endlagerstandort für die radioaktiven Abfälle zu finden, legt der Gesetzgeber bis 2031 drei Zeitabschnitte fest. Nach jedem Abschnitt entscheidet der Deutsche Bundestag - nach vorheriger Prüfung durch das BASE.

Derzeit läuft noch die erste Suchphase. An deren Ende schlägt die BGE vor, welche Regionen obertägig erkundet werden sollen. Das BASE prüft den Vorschlag, der Bundestag entscheidet. In der zweiten Suchphase werden die möglichen Standorte dann obertägig begutachtet. Um die Öffentlichkeit auch dabei zu beteiligen, soll es nach der Fachkonferenz Regionalkonferenzen für die vorgeschlagenen Standorte geben.

In der dritten und letzten Suchphase wird an mindestens zwei Standorten untertägig erkundet. Am Ende entscheidet der Bundestag über den Standort des Endlagers.