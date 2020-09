Wohin mit dem radioaktiven Müll der Atomkraftwerke? Diese Frage ist noch nicht beantwortet. In einem Zwischenbericht nennt die Bundesgesellschaft für Endlagerung 90 Teilgebiete, die in Frage kommen. Eins davon liegt in Rheinland-Pfalz.

Die aufgeführten 90 Gebiete in Deutschland haben nach Erkenntnissen der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) günstige geologische Voraussetzungen für ein Atommüll-Endlager. Eines der Areale erstreckt sich laut Zwischenbericht vom Südwesten über Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen nach Thüringen, Sachsen-Anhalt und bis nach Brandenburg im Nordosten von Deutschland.

In Rheinland-Pfalz dehnt sich das Gebiet etwa von der Höhe Edenkoben (Südliche Weinstraße) in der Pfalz Richtung Norden bis etwa Nackenheim (Landkreis Mainz-Bingen) in Rheinhessen aus. Der Streifen ist meist nicht breiter als zehn Kilometer und hat mehrere Lücken, beispielsweise bei Alzey, und liegt nicht in unmittelbarer Nähe zum Rhein.

Halb Deutschland kommt in Frage für Atommüll-Endlager

Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Gebiete, ist laut Bericht in Deutschland ein Anteil von 54 Prozent der Gesamtfläche als Teilgebiet ausgewiesen. Der Salzstock Gorleben in Niedersachsen ist nicht darunter. Weitere mögliche Gebiete für die atomare Endlagerung liegen etwa in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, aber auch in den ostdeutschen Ländern.

Standortfrage bleibt weiter offen

Eine Vorfestlegung auf einen Standort ist mit dieser Studie aber nicht verbunden. In den kommenden Monaten und Jahren werden die möglichen Standorte nach und nach weiter eingegrenzt, indem weitere Kriterien - etwa die Bevölkerungsdichte - berücksichtigt werden. Dennoch dürfte die Debatte über die Endlagerung von hoch radioaktivem Atommüll damit in Fahrt kommen - vor allem in den Gebieten, die nun näher unter die Lupe genommen werden sollen.

Endlager soll in 300 Meter Tiefe liegen

Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. Das in Rheinland-Pfalz in Frage kommende Gebiet hat eine kristalline Gesteinsstruktur. Außerdem soll der Abfall mindestens 300 Meter tief in der Erde vergraben werden. Ausschlusskriterien sind Vulkanismus, Erdbebengefahr oder Bergwerke, die den Untergrund instabiler machen als er für ein Endlager sein sollte. Schließlich muss der radioaktive Abfall eine Million Jahre sicher liegen. Und zur Not muss er auch 500 Jahre lang wieder zurückgeholt werden können.

Klarheit erst in 10 Jahren

Mit der Bekanntgabe heute läuft die erste Phase der Endlagersuche aus. Anschließend werden Bodenproben genommen und Versuchsbergwerke gebaut. Erst 2031 soll die Suche abgeschlossen sein. Ab 2050 sollen Behälter mit strahlendem Abfall unterirdisch eingelagert werden.