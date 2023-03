Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:49 Uhr Falschberechnung von Energiepreisbremse: Schreiben von Versorgern prüfen Seit dem 1. März gilt die Gas- und Strompreisbremse. Vermutlich habt ihr in den vergangenen Tagen auch Post von euren Anbietern bekommen oder sie flattert euch in den kommenden Tagen noch ins Haus. Die Energieversorger müssen nämlich die von der Politik vereinbarten Rabatte automatisch weitergeben. Unsere Social Media-Kolleginnen und -Kollegen haben euch Tipps zusammengetragen, was ihr überprüfen solltet:

9:30 Uhr Es wird laut: 24-Stunden-Betonmarathon in Nierstein Die Anwohnerinnen und Anwohner in Nierstein sind leidgeprüft. Seit Monaten wird dort eine Bahnunterführung am Knotenpunkt der B9 und B420 saniert. An die Umleitungen und den Baulärm haben sich die Menschen notgedrungen gewöhnt, doch an diesem Wochenende wird es noch einmal lauter. Seit dem Morgen finden dort in großem Maße Betonarbeiten statt, die auch noch in der Nacht auf Samstag fortgeführt werden, damit der Beton nicht antrocknet. Laut Landesbetrieb Mobilität werden in dem 24-stündigen Einsatz rund 600.000 Liter Beton in die Form gegossen. Zur Anlieferung müssen die Lkw mehr als 70-mal zur Baustelle fahren. Deshalb könne es auch in der Nacht etwas lauter werden, so ein Sprecher des LBM.

9:13 Uhr Polizei bestätigt: Acht Tote nach Schüssen in Hamburg Die Polizei hat sich erstmals zu den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg geäußert. Demnach sind nach aktuellem Stand acht Menschen tödlich verletzt worden. Unter den Toten ist den Angaben zufolge "offenbar auch der mutmaßliche Täter". Unsere Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau halten euch über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

9:01 Uhr Was passiert heute in Deutschland und der Welt Ich hoffe, mittlerweile sind alle richtig wach. Dann können wir uns nämlich auch mal aus der rheinland-pfälzischen Deckung wagen und auf die Themen des Tages in Deutschland und der Welt blicken: In Frankfurt wird heute die fünfte und letzte Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche fortgesetzt. Die deutschen Katholikinnen und Katholiken planen weitreichende Reformen in den vier Bereichen Rolle der Frau, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat. Zum letzten Punkt hatte bereits am Donnerstag die Versammlung mit großer Mehrheit einen sogenannten Handlungstext für eine Öffnung des Zölibats angenommen. Allerdings ist der Text relativ vage gehalten: Ein schnelles Ende des Zölibats bedeutet das Votum nicht. Vielmehr soll lediglich der Papst um Prüfung gebeten werden, ob eine Aufhebung der Pflicht zum Zölibat möglich ist. Der Vatikan hat jedoch in den vergangenen Monaten unmissverständlich deutlich gemacht, dass er eine solche Erneuerung ablehnt. Video herunterladen (79,8 MB | MP4) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft US-Präsident Joe Biden in Washington. Zu den Themen, welche die beiden besprechen möchten, gehören die Unterstützung der Ukraine, der Umgang mit China und Europas Energiesicherheit. Zudem dürfte es um den Streit um milliardenschwere Steuervergünstigungen und Subventionen für klimafreundliche Technologien in den USA gehen, die in der EU als wettbewerbswidrig angesehen werden. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht eine detaillierte Berechnung der jüngsten Inflationsrate. Die Preissteigerungen in Deutschland halten sich im neuen Jahr hartnäckig knapp unter der Neun-Prozent-Marke. Nach vorläufigen Daten lagen die Verbraucherpreise im Februar wie schon im Januar um 8,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

8:45 Uhr Bunt statt grau: Blüten trotzen dem Regenwetter Das Grau der letzten Tage kann einem echt aufs Gemüt schlagen. Umso schöner, dass gerade nicht nur Krokusse, Schneeglöckchen und Narzissen ihre bunten Köpfe aus der Erde strecken, sondern auch die ersten Blüten an den Obstbäumen mit zarten Farben die Schlechtwetterkulisse streichen. Gestern wurden jetzt auch noch die Termine für das Gimmeldinger Mandelblütenfest bekanntgegeben. Am Wochenende vom 24. bis 26. März und vom 31. März bis zum 2. April könnt ihr in dem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße nicht nur die wunderschöne Blütenpracht bewundern, sondern auch in die Pfälzer Weinfestsaison starten. Hier ein Eindruck, was es dort im vergangenen Jahr zu bestaunen gab: Die Mandelblüte in Gimmeldingen: Eine der Frühlings-Attraktionen in Rheinland-Pfalz picture-alliance / Reportdienste picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann

8:28 Uhr Erste Energiepauschalen für Studierende werden überwiesen Was lange währt... Die ersten Studierenden, Fachschülerinnen und Fachschüler bekommen heute die angekündigte 200-Euro-Energiepauschale überwiesen. Das hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) mitgeteilt. Eine Testphase der Antragsplattform sei erfolgreich verlaufen. Die Pauschale ist seit Monaten angekündigt, kann aber erst ab dem 15. März von allen Berechtigten beantragt werden. Doch der Antrag ist kompliziert: Video herunterladen (66,9 MB | MP4)

8:14 Uhr Brutale Prügel-Attacke in Worms In Worms hat ein Unbekannter gestern Abend in der Kaiserpassage einen 46 Jahre alten Mann krankenhausreif geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Täter an dem Mann vorbeigedrängelt, woraufhin dieser ihn ansprach. Der Unbekannte schlug daraufhin unvermittelt mehrmals ins Gesicht des 46-Jährigen. Wegen der schweren Verletzungen kam das Opfer in ein Spezialkrankenhaus. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, vielleicht habt ihr ja etwas mitbekommen und könnt helfen. Ich wünsche dem verletzten Mann jedenfalls, dass er schnell wieder gesund wird und keine bleibenden Schäden davonträgt.

7:56 Uhr Gute Nachrichten für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Der Koblenzer Stadtrat hat in einer Sondersitzung am Donnerstagabend dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) einen Kredit in Höhe von 3,25 Millionen Euro zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gewährt. Drei Stadtratsmitglieder stimmten dagegen, 9 enthielten sich. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner sagte, die Liquidität sei für die nächsten zwölf Monate gesichert und es gebe eine gute Wirtschaftsprognose. Der Kreistag Mayen-Koblenz als weiterer kommunaler Träger des GKM soll am Mittag entscheiden, ob er ebenfalls 3,25 Millionen Euro als Kredit zuschießt.

7:41 Uhr Aufsichtsbehörde fordert weitere Kontrollen an grenznahem Atomkraftwerk Cattenom Vom französischen "Schrott-Atomkraftwerk" Cattenom nach Rheinland-Pfalz sind es weniger als 25 Kilometer Luftlinie. Meldungen von dort werden deshalb vor allem im Westen unseres Bundeslandes mit Argusaugen beobachtet. Nun hat der Betreiber Electricité de France EDF mitgeteilt, dass der Reaktor 3 wegen des bestehenden Problems von Rissen an Rohrleitungen des Kühlsystems vorerst nicht wieder ans Netz geht. Es handele sich um nicht unerhebliche Abnutzungserscheinungen, so die französische Atomaufsichtsbehörde. Sie forderte weitere Kontrollen. In Reaktor 2 in Cattenom, der derzeit für Wartungsarbeiten ausgeschaltet ist, werden vorsorglich alle Rohre ausgetauscht. Am Dienstag war in einem Atomkraftwerk gleichen Bautyps in der Normandie der größte bisher bekannte Riss an einer Rohrleitung eines französischen Atomkraftwerks festgestellt worden. Frankreich Erneut Risse an Atomreaktoren entdeckt Der zweite Vorfall binnen einer Woche: In Frankreich sind an zwei Atomreaktoren in Penly und Cattenom Risse entdeckt worden. Diese seien laut Behörden "nicht unerheblich". Tage zu…

7:24 Uhr Tafel Ludwigshafen muss Angebot einschränken Andernorts gab es das schon, jetzt muss auch die Tafel in Ludwigshafen ihr Angebot reglementieren. Weil immer mehr Menschen in Ludwigshafen dort nach Lebensmitteln fragen, hat der Verein für die Tafel erstmals eine Warteliste erstellt. Wie der Vorsitzende Jürgen Hundemer dem SWR sagte, sind allein vergangene Woche 60 zusätzliche Anträge gestellt worden. Als Grund für den Andrang sieht er die Energiekrise. Dadurch bleibe Menschen mit geringem Einkommen nicht genug Geld für Lebensmittel. Bei der Tafel Ludwigshafen arbeiten regelmäßig rund 100 ehrenamtlich Helferinnen und Helfer, die jede Woche rund 20 Tonnen Lebensmittel aus Supermärkten beschaffen und an bis zu 4.200 Bedürftige ausgeben.

7:10 Uhr Verkehrsmeldungen im Überblick Ihr düst gleich zur Arbeit los? Dann hier noch der schnelle Blick auf die Verkehrslage im Land. Derzeit gibt es nur eine Meldung: Auf der A60 von Mainz in Richtung Rüsselsheim stockt zwischen Rüsselsheim-Königstädten und Rüsselsheimer Dreieck der Verkehr auf zwei Kilometern. Der Grund: Es ist nur eine Spur frei. Für den Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz meldet die Deutsche Bahn derzeit keine Störungen. Ich drücke euch die Daumen, dass das so bleibt. Im grenzüberschreitenden Fernverkehr wird wegen der Streiks gegen die Rentenreformen in Frankreich aber weiterhin mit Ausfällen gerechnet.

6:57 Uhr Feuerwehr in Kaiserslautern findet keine geeigneten Bewerber Wir haben total viele engagierte Feuerwehrleute bei uns im Land - ehrenamtliche wie hauptberufliche. Voraussetzung dafür sind aber nicht nur die nötige Verantwortungsbereitschaft und viel Fachwissen, sondern auch körperliche Fitness. Und genau das macht der Feuerwehr in Kaiserslautern zu schaffen: Bei der Berufsfeuerwehr gibt es zu wenig Personal und sie findet nach eigenen Angaben kaum geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Bei der jüngsten Bewerberrunde zur Ausbildung hätten von 80 Personen nur 12 die sportlichen Voraussetzungen erfüllt. Soweit so schlecht, doch daneben sei der Konkurrenzdruck zu anderen Feuerwehren, die ausbilden oder Personal suchen, deutlich gestiegen, sagt der Leiter der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern. Ausgebildete Feuerwehrleute würden immer häufiger abgeworben. Doch nicht nur die Profis haben Nachwuchssorgen. Besonders die fehlenden Ausbildungsmöglichkeiten während der Pandemie hätten den Freiwilligen Wehren zugesetzt. So konnten jüngst bei einem Weltkriegsbombenfund im Stadtgebiet Kaiserslautern zunächst nicht genug Einsatzkräfte gefunden werden.

6:45 Uhr Rad statt Straßenbahn: Mainz und Wiesbaden könnten sich näherkommen Die Straßenbahnroute zwischen Mainz und Wiesbaden wurde ja bekanntermaßen abgelehnt. Jetzt soll ein anderes Verkehrsmittel die beiden Landeshauptstädte besser miteinander verbinden: das Fahrrad. Dazu wurde jetzt eine Machbarkeitsstudie vorgestellt, die bescheinigt, dass ein Radschnellweg möglich und auch wirtschaftlich umsetzbar ist. Er soll zwischen den Hauptbahnhöfen von Mainz und Wiesbaden verlaufen und so mehr Pendlerinnen und Pendler zum Umsteigen auf das Fahrrad motivieren. Denkbar sind der Studie zufolge unterschiedliche Streckenverläufe. Dabei wurde untersucht, wie möglichst viele Menschen angebunden werden können, welche Trassen am leichtesten umzusetzen sind und wie anderer Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. Die verschiedenen Möglichkeiten wurden jetzt in den Verkehrsausschüssen der beiden Städte vorgestellt und sollen weiter in den Fachgremien diskutiert werden.

6:29 Uhr Unbefristete Streiks bei der Post drohen Bei der Post stehen die Zeichen auf Streik: In den kommenden Wochen könnten also Briefe, Päckchen und Pakete auch in Rheinland-Pfalz deutlich länger brauchen. Knapp 86 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft ver.di stimmten gestern bei einer Urabstimmung für einen Streik und lehnten das bisherige Post-Angebot ab. Doch wann der unbefristete Streik startet, ist noch unklar. Denn Arbeitgeber und ver.di wollen heute zunächst an den Verhandlungstisch zurückkehren, um möglicherweise doch noch eine Lösung zu finden.

6:17 Uhr Amoktat in Hamburg bei den Zeugen Jehovas Bevor wir weiter auf Rheinland-Pfalz blicken, eine Nachricht aus dem Norden der Republik, die auch bei uns Erschütterung auslöst: Durch Schüsse sind während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg gestern Abend mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Medienberichten zufolge starben mindestens sechs Menschen, mindestens acht weitere seien verletzt worden. Der Täter ist möglicherweise tot, seine Tat stuft die Hamburger Polizei nach Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoklauf ein. Zur Zahl der Toten äußerte sich zunächst weder die Polizei noch die Hamburger Innenbehörde. "Es ist nach ersten Erkenntnissen so, dass mehrere Tote unter den Opfern zu beklagen sind", sagte ein Polizeisprecher dazu. "Die Toten haben alle Schussverletzungen", hieß es. Unter den Toten soll möglicherweise auch der Täter sein: "Es gibt Hinweise darauf, dass es der Täter sein könnte. Aber ob es wirklich der Täter gewesen ist, das ist noch unklar." Polizisten stehen vor dem Tatort in Hamburg, ein Gebäude der Zeugen Jehovas. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

6:05 Uhr Wettervorhersage für RLP oder Hoffen auf Rihanna Glaubt mir, ich würde euch gerne etwas anderes hier hin schreiben, aber das Wetter ist nun mal so, wie es ist. Es bleibt grau und regnerisch heute, sagt die Vorhersage. Während es tagsüber noch relativ mild bleibt, bringt der starke Wind am Abend kalte Luft nach Rheinland-Pfalz. Dann kann es in der Eifel und im Westerwald auch wieder schneien. Also, packt euch gleich einen Regenschirm ein, wenn ihr vor die Tür geht. Oder seid ihr schon losgestiefelt? Dann drücke ich die Daumen, dass Rihanna neben euch auftaucht und singt: "You can stand under my umbrella, -ella, -ella, eh, eh, eh". Video herunterladen (28,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz • Bei Daimler Truck läuft es richtig gut: Heute werden die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr vorgestellt. Das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen in Baden-Württemberg dürfte 2022 deutlich gewachsen sein. Im alten Daimler-Konzern fristete die Lkw-Sparte ja eher ein Schattendasein. Inzwischen ist Daimler Truck eigenständig und an der Börse notiert. Das größte Werk des Unternehmens befindet sich im südlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz, in Wörth am Rhein. Dort arbeiten knapp 10.000 Beschäftigte. • Klimaneutral essen an der Uni? Das geht in Trier. Mit 5 Cent können dort Gäste der Mensen ihre Mahlzeiten "klimaneutral stellen" und investieren damit in ein nachhaltiges Baumprojekt im Stadtwald. Heute wollen die Projektbeteiligten gemeinsam mit dem Staatssekretär des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums, Michael Hauer, die ersten Bäume real und digital im Wald markieren. • Um 18:30 Uhr kickt der 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg gegen den SV Sandhausen. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Der FCK steht derzeit mit 38 Punkten quasi direkt hinter dem Relegationsplatz zur 1. Liga und Sandhausen hängt mit mageren 20 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. Doch Kaiserslautern wird erkältungsbedingt nur mit einer Rumpftruppe auflaufen. Es könnte also spannend werden.