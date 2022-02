Atlas zur Weinkultur in RLP gestartet

Historiker und Weinbauexperten haben einen digitalen Atlas zur Weinkultur in Rheinland-Pfalz entwickelt. Das Web-Angebot gibt Auskunft zur Weinerzeugung in den sechs Anbaugebieten des Bundeslands, aus denen mehr als 65 Prozent der deutschen Weine kommen. Erstellt wurde das Internet-Angebot vom Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz und dem Deutschen Weinbaumuseum in Oppenheim. Dort wird der Atlas nach der Wiedereröffnung im April auch als interaktive Installation zu erleben sein. "Wir haben große Pläne", sagt Projektleiter Simeon Guthier vom Institut für Geschichtliche Landeskunde. Denkbar sei demnach auch die Erweiterung des Atlas über Rheinland-Pfalz hinaus.