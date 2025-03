Die Zahl der Klagen auf Asyl ist in Deutschland im Jahr 2024 deutlich gestiegen. 2024 wurden an den Verwaltungsgerichten rund 100.000 neue Asylklagen registriert (2023: 72.000) - 4.139 davon in RLP. Das zuständige Verwaltungsgericht in Trier bearbeitet seine Fälle laut einer Umfrage der "Deutschen Richterzeitung" bundesweit am schnellsten.