In Rheinland-Pfalz werden Impftermine mit dem Wirkstoff von AstraZeneca bis zu achtmal so oft nicht wahrgenommen wie Impftermine mit dem Biontech-Wirkstoff.

Das teilte das Gesundheitsministerium dem SWR mit, nachdem die Impfungen mit dem Corona-Vakzin von AstraZeneca vor einer Woche (15. Februar) in Rheinland-Pfalz gestartet sind.

Nach Angaben des Ministeriums werden beim Biontech-Impfstoff landesweit im Schnitt etwa ein Prozent der Termine in den Impfzentren nicht wahrgenommen. Beim AstraZeneca-Impfstoff liege die Quote bisher bei sieben bis acht Prozent. Das Ministerium hält es für möglich, dass die Quote weiter steigt.

Vorbehalte gegenüber AstraZeneca in sämtlichen Bundesländern

Genaue Vergleichszahlen anderer Bundesländer habe man nicht, heißt es. Medienberichten zufolge gibt es in sämtlichen Bundesländern Vorbehalte gegen AstraZeneca. Der Impfstoff steht in der Kritik, weil er im Vergleich zu Impfstoffen von Biontech oder Moderna nach bisherigen Studien offenbar weniger wirksam ist. Außerdem treten nach ersten Erkenntnissen häufiger Nebenwirkungen auf.

Virologen und Ärzteverbände raten dennoch zur Impfung. Der Berliner Virologe Christian Drosten sagte, auch das Präparat von AstraZeneca wirke sehr gut.