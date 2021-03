Nun gibt es auch in Rheinland-Pfalz ein Problem nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin von AstraZeneca. Die betroffene Frau stamme aus dem Raum Trier.

Dort sei es "zu einer Komplikation mit einer nachgewiesenen Sinusvenenthrombose nach einer Impfung mit AstraZeneca" gekommen, teilte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch mit.

Die 47-Jährige werde in einer Klinik behandelt, es bestehe keine Lebensgefahr, so Bätzing-Lichtenthäler weiter. "Ob die Impfung tatsächlich ursächlich ist, lässt sich aktuell noch nicht beurteilen." Die Diagnose Thrombose in den Hirnvenen sei am Sonntag gestellt und das Ministerium am Dienstagabend informiert worden.

Neunter Fall in Deutschland

In Deutschland hatte das für die Impfstoff-Sicherheit zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine Aussetzung der Impfungen mit Astrazeneca empfohlen. Nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium wurden in Deutschland bis Dienstagabend insgesamt acht Fälle mit Thrombosen (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gemeldet. Der Trierer Fall ist nach Einschätzung von Bätzing-Lichtenthäler der neunte.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Die Zahl der Fälle ist demnach statistisch signifikant höher als in der Bevölkerung ohne Impfung. Laut PEI waren die Betroffenen vor allem Frauen. Ob ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Thrombose besteht, wird derzeit untersucht.

Vakzine von Biontech und Moderna werden verimpft

In den rheinland-pfälzischen Impfzentren werden für bereits vergebene Termine vorerst die Vorräte der beiden anderen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna verwendet. Neue Termine könnten aktuell aber nur noch an Personen der höchsten Prioritätsgruppe vergeben werden. Nach Angaben der Ministerin haben sich aktuell rund 350.000 Menschen bereits im Terminpool des Landes vorangemeldet.