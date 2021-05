per Mail teilen

Bund und Länder haben im Kampf gegen die Corona-Pandemie den Astrazeneca-Impfstoff für alle Menschen in Deutschland freigegeben. Was bedeutet das für die Hausarztpraxen und Impfzentren? Eine rheinland-pfälzische Hausärztin sieht endlich die Möglichkeit, den Impfstau in ihrer Praxis aufzulösen.