Die vorsorglich gestoppten Corona-Impfungen mit Astrazeneca sollen am Freitag wieder starten. Das teilte Bundesgesundheitsminister Spahn mit. Auch Rheinland-Pfalz hatte angekündigt, sofort wieder mit dem Vakzin zu impfen.

Ziel sei, dass schon an diesem Freitag wieder begonnen werden könne, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstagabend nach einem Votum der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) und Beratungen mit den Ländern. Die EMA hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt.

Dreyer: Werden wieder "volle Fahrt" aufnehmen

Zuvor hatte bereits Rheinland-Pfalz eine Fortsetzung der Impfkampagne mit Astrazeneca angekündigt. "Die Europäische Arzneimittelbehörde gilt als eine sehr strenge Kontrollbehörde. Sie hat die Verdachtsfälle geprüft", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). "Die Entscheidung von heute ist klar. Sobald die Bundesregierung grünes Licht gibt, werden wir in Rheinland-Pfalz mit unserer Impfkampagne wieder volle Fahrt aufnehmen."

Der Mainzer Virologe Bodo Plachter begrüßte die Entscheidung der EMA. Die Nebenwirkungen von Astrazeneca seien sehr selten.

Auch ein Thrombosefall in Rheinland-Pfalz

Deutschland hatte die Impfungen mit Astrazeneca Anfang der Woche vorläufig gestoppt, nachdem Fälle von Hirnvenenthrombosen in zeitlicher Nähe zur Impfung aufgetreten waren. Auch in Rheinland-Pfalz hatte es einen Fall gegeben. Ob diese Thrombose-Fälle aber auf das Vakzin von Astrazeneca zurückzuführen sind, ist bislang unklar.