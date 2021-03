Die Bundesregierung setzt die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca vorsorglich bis auf Weiteres aus. Bereits vergebene Termine für den Wirkstoff werden auch in Rheinland-Pfalz vorsorglich ausgesetzt - zunächst bis zum 21. März.

Davon seien nach derzeitiger Einschätzung rund 12.000 Impftermine betroffen. Die Registrierungen blieben aber erhalten. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Montag mit. Welche weiteren Folgen die Entscheidung auf die Impfkampagne in Rheinland-Pfalz hat, will das Land am Dienstag bekanntgeben. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichenthäler (SPD) wird am 13 Uhr vor die Presse treten.

Das Land habe unmittelbar nach der Information durch das Bundesgesundheitsministerium die Koordinatoren der 32 Impfzentren sowie die Krankenhäuser und Polizei und Justizvollzug informiert, die ihre Beschäftigten in Eigenorganisation impfen. Ebenfalls informiert worden seien die mobilen Teams, die aktuell vorrangig in der Eingliederungshilfe impften. Der Stopp gelte unverzüglich.

Paul-Ehrlich-Institut verteidigt Entscheidung

Das für die Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut empfehle die vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca, so das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Die Experten des Paul-Ehrlich-Instituts sähen "eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Thrombosen". Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) werde aktuelle Daten untersuchen und entscheiden, ob und wie sich neue Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, hat diese Entscheidung am Montagabend in der ARD verteidigt: "Wir haben auf Grund von neuen Untersuchungen, aber auch neuen Meldungen, eine neue Lage." Die deutschen Befunde seien nun im europäischen Vergleich zu diskutieren und mit europäischen Daten abzugleichen. Das zeige, dass Impfstoffe gut überwacht würden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will heute über den Corona-Impfstoff von AstraZeneca beraten, die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Donnerstag.

Geimpfte mit Beschwerden sollen in ärztliche Behandlung

Das Paul-Ehrlich-Institut weist darüber hinaus darauf hin, dass sich Personen, die den Corona-Impfstoff AstraZeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen, unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben sollten. Dies sei unter anderem bei starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen empfehlenswert. Mit dem AstraZeneca-Präparat Geimpfte haben laut Institutspräsident Cichutek nichts mehr zu befürchten, wenn ihre Impfung 16 Tage zurückliegt.

Der Bund hat angekündigt, zügig Informationen und Informationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen, beispielsweise über die Telefonnummer 116117.