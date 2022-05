Molkerei Arla weiht Produktionsanlage in Pronsfeld ein

Der Molkereikonzern Arla Foods mit einem Standort in Pronsfeld in der Eifel will ökologischer produzieren. Wie Arla mitteilte, will die Großmolkerei bis zum Jahr 2030 ihre CO 2-Emissionen um 63 Prozent reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen will Arla Lastwagen ohne fossile Brennstoffe einsetzen und auf Ökostrom umsteigen. Außerdem sollen weitere Lösungen mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden. Viele Milchlieferanten von Arla beteiligen sich schon an regelmäßigen Klimachecks auf ihren Höfen.

