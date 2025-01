In Rheinland-Pfalz passen Temperatur und Kalendermonat derzeit nicht so richtig zusammen: Auch am Dienstag bleibt es ungewöhnlich mild für Januar. Im Tagesverlauf könne das Quecksilber auf bis zu 12 Grad steigen, so SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Dazu gebe es viele Wolken mit etwas Sonne und nur wenigen Schauern.