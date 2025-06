per Mail teilen

Wie entstehen Nachrichten? Was gehört zur Recherche? Und wie fühlt es sich an, selbst vor der Kamera zu stehen? Beim ARD-Nachrichtentag haben Kinder und Jugendliche hinter die Kulissen von SWR Aktuell geblickt, mit Interviewtrainings, Workshops und eigenen Fragen an den Intendanten.

Praxistest: Interviews führen im SWR Pop-Up-Studio

In Mainz konnten sie im SWR Pop-up-Studio selbst moderieren und erleben, wie Medienarbeit funktioniert. Neben praktischen Tipps gab es Diskussionen über Künstliche Intelligenz, Quellenvertrauen und den Einfluss sozialer Medien auf den Nachrichtenkonsum.

Das SWR Pop-up-Studio hat noch bis zum 18. Juli 2025 in der Mainzer Innenstadt geöffnet.