Deutsche Flüsse: Kein guter Lebensraum für Fische und Insekten

Werner Kirsch liegt der Fluss am Herzen, die Verschmutzung an der Queich machen ihm deshalb Sorgen. Aus diesem Grund hat er sich bei der ARD-Mitmachaktion #UnsereFlüsse gemeldet. Deutschlandweit sind fast 3.000 Einsendungen eingegangen. Das Zwischenergebnis ist alarmierend: Drei von vier Flüssen bieten keinen guten Lebensraum für Fische und Insekten. Es fehlt oft an Büschen, Sträuchern und Bäumen. Noch bis Ende Oktober können dabei alle mitmachen und melden, wie es um den Bach oder Fluss in ihrer Nähe steht.