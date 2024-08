Spektakuläre Funde aus Römerzeit in Mainz präsentiert

per Mail teilen

Wer in Mainz in der Erde gräbt, kann fast sicher sein, früher oder später auf historische Fundstücke zu stoßen - vor allem aus der Römerzeit. Auch auf der Baustelle für das neue Krebsforschungszentrum TRON haben Archäologen wieder hochkarätige römische Artefakte entdeckt. Am Montag wurden sie der Öffentlichkeit präsentiert.