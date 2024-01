Flexpool ist wohl das Zauberwort, um neues Personal in der Pflege zu gewinnen. Dabei handelt es sich um ein Schichtmodell, in dem Mitarbeitende relativ frei Schichten wählen können - je nach Lebensumständen. Nach guten Erfahrungen in Kaiserslautern führt das Westpfalzklinikum das System jetzt auch in Rockenhausen und Kirchheimbolanden ein.