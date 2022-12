++ Schwerer Arbeitsunfall ++ Steigende Mieten ++ Frostige Temperaturen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Auflösung der Umfrage: Geld zu Weihnachten schenken? Das Ergebnis unserer Umfrage "Was haltet ihr von Geld als Weihnachtsgeschenk?" ist eindeutig: Geld geht für Euch in Ordnung. Nur 5,6 Prozent finden die Idee schlecht. Geld als Geschenk finden 52,8 Prozent von Euch super, 41,7 Prozent sagen, dass es besser als gar nichts ist! In Zeiten hoher Preise wohl kein Wunder.

9:10 Uhr Schwerer Arbeitsunfall in Altenkirchen Bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Firma in Altenkirchen im Westerwald ist am Morgen eine Person unter einen Stapel Glasscheiben geraten, die durch einen Kran abgeladen wurden. Die Polizei konnte zunächst noch nichts zur Schwere der Verletzung mitteilen.

9:00 Uhr Westpfalz-Klinikum: Wieder uneingeschränkt Besuche möglich Das sind mal gute Nachrichten: Patientinnen und Patienten des Westpfalz-Klinikums können ab sofort wieder uneingeschränkt Besuch bekommen. Die Klinikleitung in Kaiserslautern hat die bisherigen Einschränkungen an allen vier Standorten aufgehoben. Bisher durften jeder Patient und jede Patientin nur einen Besucher oder eine Besucherin pro Tag für jeweils eine Stunde empfangen. Allerdings brauchen Besucher oder Besucherinnen weiterhin einen negativen tagesaktuellen Corona-Test und müssen in den Gebäuden eine FFP2-Maske tragen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. Dezember 2022 um 8:30 Uhr.

8:20 Uhr Fahrplanwechsel bei der Bahn Seit Sonntag gilt bei der Deutschen Bahn der Winterfahrplan. Für Reisende aus Rheinland-Pfalz gibt es neue Verbindungen. In Rheinhessen beispielsweise gibt es an Wochenenden jetzt einen Nachtzug, der von Mainz über Bingen nach Bad Kreuznach fährt. Premiere feiert außerdem der neue ICE 3neo. Damit will die Bahn ihr Platzangebot um 32.000 Sitze erweitern. Er ist mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs und bietet insgesamt mehr Stauraum für Fahrräder und Gepäck.

7:20 Uhr Mieten steigen wieder schneller an Schlechte Nachricht für Mieter in Rheinland-Pfalz: Diese sind zuletzt wieder stärker gestiegen als im Bundesschnitt. Im dritten Quartal ging es um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach oben, wie Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen. Der bundesweite Durchschnitt lag bei plus 5,8 Prozent. Deutschlandweit hat sich der Anstieg der Mieten im dritten Quartal nach einer Phase relativ moderater Zuschläge wieder beschleunigt, geht aus den Daten hervor. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 12. Dezember 2022 um 6:30 Uhr.

7:15 Uhr Was passiert in der Welt? Blicken wir einmal über die Grenzen von RLP: Das EU-Parlament berät heute nach der Verhaftung von Vizepräsidentin Eva Kaili darüber, ob sie von dem Posten abgesetzt wird. Gegen Kaili und vier weitere Verdächtige gibt es Vorwürfe, sie hätten sich von einem Golfstaat bestechen lassen, um das Image des Landes in der EU zu verbessern. Nach der Reichsbürger-Razzia beschäftigt sich der Bundestag heute mit den Ermittlungen zu dem Fall. Rechts- und Innenausschuss beraten bei Sondersitzungen. Die Union hat sie beantragt, unter anderem um zu klären, ob Beschuldigte womöglich vorgewarnt waren. In der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Stromversorgung teilweise wiederhergestellt worden. Das hat der ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der Nacht mitgeteilt. Mehr als 1,5 Millionen Menschen waren in der südukrainischen Region durch den Beschuss ohne Strom.

6:55 Uhr Verkehr am Morgen Freie Fahrt in Rheinland-Pfalz: Bis auf kleinere Behinderungen und Warnungen läuft alles rund auf den Straßen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Verkehr auf eurer Strecke ist, schaut hier vorbei: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:15 Uhr Es bleibt frostig - zieht euch warm an! Bis zu minus acht Grad sind die Temperaturen in der Nacht gerutscht. Am Morgen bleibt es zunächst bewölkt, stellenweise kann sich Nebel bilden. Später schaut mit etwas Glück die Sonne einmal heraus. Viel wärmer als ein Grad wird es dabei jedoch nicht werden. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise - wie hat sich das auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt? Im November waren mehr Menschen arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr. Freie Stellen gab es aber noch viele. Wie es insgesamt in diesem Jahr auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt aussah, das stellt die Arbeitsagentur heute in ihrer Jahresbilanz vor. Die SCHOTT AG hat gemeinsam mit der Mainzer Stadtwerke AG ein Pilotprojekt gestartet, um erstmalig den großtechnischen Einsatz von Wasserstoff in der Glasproduktion zu testen. Heute soll das Projekt vor Ort vorgestellt und über erste Ergebnisse und zukünftige Pläne berichtet werden. Im Stadtrat Ludwigshafen geht es heute wieder einmal um die Sanierung der Hochstraßen. Zuletzt rechnete die Stadtverwaltung mit deutlich höheren Kosten als angenommen, nämlich knapp 1,5 Milliarden Euro. Diesmal befasst sich der Stadtrat mit der Hochstraße Süd. Die Stadtverwaltung beziffert die Kosten für die neue Straße auf 97 Millionen Euro. Der Stadtrat muss die Ausschreibung noch im Dezember genehmigen.