In Deutschland mangelt es an Pflegekräften. Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern hat deshalb ein besonderes Konzept entwickelt: Ein Flexteam unterstützt die bestehenden Teams in verschiedenen Fachbereichen bei Bedarf. So will man die Beschäftigten entlasten und zugleich neue dazugewinnen. Das flexible Arbeitsmodell ist für viele attraktiv, besonders für Mütter mit Kindern oder Menschen, die noch Orientierung im Beruf suchen.