Fuß gefasst am Arbeitsmarkt - Trierer Betrieb bildet Azubis mit Beeinträchtigung aus

Wenn die Agentur für Arbeit ihre Zahlen veröffentlicht, dann häufig mit einem Schwerpunkt. Am Freitag waren das Menschen mit Beeinträchtigungen. Immer mehr von ihnen können in Rheinland-Pfalz auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Zum Beispiel in einem Trierer Metall-Unternehmen, in dem drei der acht Azubis eine Beeinträchtigung haben.