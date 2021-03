per Mail teilen

Im Februar hat sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz kaum verändert.

Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren im Februar in Rheinland-Pfalz 125.800 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 0,1 Prozent mehr Arbeitslose als im Januar und 19 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent.

Wenig neue Stellen wie lange nicht

Der Vize-Chef der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz, Walter Hüther, erklärte, zuletzt habe es im Februar 2010 eine höhere Arbeitslosenquote gegeben. Unternehmen würden zwar Arbeitskräfte suchen, es gebe aber so wenige neue Stellen wie lange nicht mehr in einem Februar. Deutlich zurück gegangen sind in Rheinland-Pfalz die Anzeigen auf Kurzarbeit. Im Januar waren es 4.100, im Februar nur 1.800 Anzeigen.