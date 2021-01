Wegen der Corona-Pandemie sind in Deutschland besonders viele Menschen mit Behinderung ohne Job, nämlich gut 13 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das hat die Aktion Mensch ermittelt.

SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler:

Fast 174.000 Menschen mit Behinderung waren demnach im Oktober arbeitslos. Das sind gut 17.000 mehr als zur gleichen Zeit 2019. Grund dafür sei unter anderem die schwierige Lage von Inklusionsbetrieben in der Gastronomie, die vom Lockdown betroffen sind. Aber auch die Krise in der Autoindustrie treffe Menschen mit Behinderung, so die Aktion Mensch und das Handelsblatt Research Institut in ihrem gemeinsamen Inklusionsbarometer.

In Baden-Württemberg hat die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung besonders stark zugenommen, nämlich um mehr als 16 Prozent. Nur in Hessen, Hamburg und Bayern lag der Anstieg noch höher. Rheinland-Pfalz liegt mit +12,4 Prozent leicht unter dem Bundesschnitt.

Laut Aktion Mensch stieg die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung zwar langsamer als die von Menschen ohne Behinderung. Allerdings bräuchten Schwerbehinderte viel länger, bis sie einen neuen Job finden.

Alexander Winkler, SWR-Wirtschaftsredaktion mehr...