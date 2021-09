Weniger Arbeitslose in Rheinland-Pfalz und viele offene Stellen

per Mail teilen

Im September sind weniger arbeitslose Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz gezählt worden. Die Nachfrage nach Arbeitskräften lag unverändert auf hohem Niveau.

Wie die Bundesagentur für Arbeit für Rheinland-Pfalz weiter mitteilte, überschritt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten den Vergleichswert des Jahres 2020.

Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren im September rund 104.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 6.200 oder 5,6 Prozent weniger als im August. Mit Blick auf den Vorjahresmonat waren 18.300 Menschen oder 14,9 Prozent weniger arbeitslos. Im September 2019 und somit vor der Corona-Pandemie wurden 95.500 Arbeitslose gezählt. Dies waren 8.700 oder 8,4 Prozent weniger als in diesem Monat.

Arbeitslosenquote nun bei 4,6 Prozent

Die Arbeitslosenquote - berechnet auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen - betrug im September 4,6 Prozent. Im August lag sie bei 4,9 Prozent und vor einem Jahr bei 5,4 Prozent.

Jüngere schaffen Sprung in Beschäftigung

"In den letzten vier Wochen zeigte sich eine typische September-Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt", sagte Heidrun Schulz, die Leiterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland. Erfreulich sei, dass alle Personengruppen hiervon profitiert hätten. Am deutlichsten sei die Arbeitslosigkeit bei jüngeren Frauen und Männern zurückgegangen. "Diese hatten sich zum Teil nach dem Abschluss der Berufsausbildung arbeitslos gemeldet und haben nun den Sprung in eine Beschäftigung geschafft", sagte Schulz.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag im Juli 2021 – das ist der aktuellste Datenstand – bei 1 447.900 Beschäftigten. Das waren 1,7 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Arne Dedert

Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit gesunken

Im September ist die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit erneut gesunken. Nur noch 110 Anzeigen gingen bei den Agenturen für Arbeit ein. Diese Anzeigen bezogen sich auf 2.300 Beschäftigte. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 50.100 Anzeigen für 556.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezählt. Die Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten noch nicht deren Realisierung. Zunächst geht es um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Erst nach drei Monaten kann festgestellt werden, in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Nach den aktuellsten Hochrechnungen haben im Juni dieses Jahres 9.600 Unternehmen für 51.700 Beschäftigte Kurzarbeit umgesetzt.