In Rheinland-Pfalz ist im Oktober die Arbeitslosenzahl gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr waren aber immer noch 25 Prozent mehr Menschen ohne Job. Kehrtwende ist nicht in Sicht.

Angaben der regionalen Arbeitsagentur zufolge waren im Oktober 118.700 Frauen und Männer arbeitslos. Das waren 3.900 oder 3,1 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Arbeitslosigkeit allerdings mit 24.000 Menschen mehr deutlich im Plus. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,2 Prozent. Vor einem Monat betrug sie 5,4 Prozent und vor einem Jahr 4,2 Prozent.

Keine Kehrtwende in Sicht

Von einer Kehrtwende am Arbeitsmarkt könne aber bei weitem keine Rede sein, erklärte Walter Hüther, der stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahr seien immer noch wesentlich mehr Menschen arbeitslos. Erst 2021 sei mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit zu rechnen.

Überall Kurzarbeit im Land

In der Corona-Pandemie hatten laut Regionaldirektion im März und April 37.300 Betriebe im Land Kurzarbeit angemeldet, angegeben waren in diesen Anzeigen 423.500 Beschäftigte. Das bedeute aber nicht, dass in allen Firmen auch Kurzarbeit umgesetzt worden sei.

Im Oktober wurden den Angaben zufolge 280 Anzeigen für 3.200 Beschäftigte gezählt. Nach aktuellen Hochrechnungen hatten im Juli 14.100 Betriebe für 114.200 Mitarbeiter Kurzarbeit umgesetzt.