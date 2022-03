Wieder mehr Menschen mit Job im November in RLP

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im November unter 100.000 gesunken. Die Quote liegt nach Angaben der Arbeitsagentur bei 4,3 Prozent.

Und mit 4,3 Prozent hat die Quote fast das Niveau vor Corona erreicht. Im November 2019 waren es nämlich 4,2 Prozent. Im Vormonat Oktober lag die Quote bei 4,4 Prozent. Der Arbeitsmarkt befinde sich auf Erholungskurs, so die Chefin der rheinland-pfälzischen Regionaldirektion, Heidrun Schulz. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag nach letztem Stand über dem Vorjahresniveau. Wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Wochen entwickeln werde, hänge vorrangig vom Infektionsgeschehen ab. Dazu könnten noch Lieferschwierigkeiten in Industrie und Handwerk kommen, so Schulz.

Weniger Arbeitslose im November registriert

Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren rund 97.600 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 2.700 oder 2,7 Prozent weniger als im Vormonat Oktober. Gegenüber dem November im Vorjahr 2020 waren 17.900 Menschen oder 15,5 Prozent weniger arbeitslos.

"Der Arbeitsmarkt befindet sich auf Erholungskurs. Im November ist die Arbeitslosigkeit den neunten Monat in Folge zurückgegangen und hat die 100.000-Grenze unterschritten. Wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten Wochen entwickeln wird, ist vorrangig vom Infektionsgeschehen abhängig und den daraus resultierenden Folgen."

Unternehmen hatten große Nachfrage nach Beschäftigten

Die Nachfrage der Unternehmen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war groß. Im November waren 42.500 offene Arbeitsstellen gemeldet. Dies waren 11.200 Stellen mehr als ein Jahr zuvor (plus 35,9 Prozent). Die meisten Stellen waren demnach in der Zeitarbeit (9.990 Stellen), im Handel (4.900 Stellen), im Verarbeitenden Gewerbe (4.740 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (4.480 Stellen) und im Baugewerbe (3.530 Stellen) registriert.

Weniger Menschen von Kurzarbeit betroffen

Im November sind rund 210 Anzeigen auf Kurzarbeit bei den Agenturen für Arbeit eingegangen. Das waren so viele Anzeigen wie einen Monat zuvor. Die Zahl der betroffenen Menschen ging dennoch deutlich zurück. Im Oktober waren noch 4.500 Beschäftigte von Kurzarbeit betroffen, im November nur noch 2.800.

Die Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten noch nicht deren Realisierung. Zunächst geht es um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Erst nach drei Monaten kann festgestellt werden, in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet wurde.