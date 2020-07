per Mail teilen

Der Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz steht weiter im Zeichen der Corona-Krise. Allerdings stieg die Zahl der Arbeitslosen im Juni langsamer an als im Vormonat.

Dauer 2:05 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen Die Zahl der Kurzarbeiter im Land wegen der Coronakrise sinkt, ist aber immer noch auf einem hohen Niveau. Im Juni waren außerdem etwas mehr Menschen arbeitslos gemeldet, so die Bilanz der Arbeitsagentur. Video herunterladen (5 MB | MP4)

Wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland am Mittwoch mitteilte, waren im Juni 126.400 Menschen im Land arbeitslos. Das waren 1.400 Menschen mehr als im Mai (+ 1,1 Prozent). Besonders deutlich fällt der Vergleich zum Juni 2019 aus: Danach stieg die Zahl der Arbeitslosen binnen eines Jahres um 30.300 oder 31,5 Prozent.

Die Arbeitslosenquote - berechnet auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen – lag bei 5,6 Prozent. Im Mai betrug sie 5,5 Prozent; im Juni 2019 waren 4,3 Prozent.

Der Arbeitsmarkt steht weiter im Zeichen von Corona. dpa Bildfunk picture alliance/Larissa Schwedes/dpa

Keine Entwarnung in Sicht

Zwar signalisierten die Betriebe Einstellungsbereitschaft und meldeten freie Arbeitsstellen, doch liege die Zahl der Stellenzugänge deutlich unter dem Vorjahreswert, berichtete die Arbeitsagentur weiter. "Positiv werte ich, dass die Unternehmen nochmal mehr Stellen als im Vormonat meldeten. Dies ist ein Anfang. Von einer Entwarnung kann ich derzeit noch nicht sprechen", sagte Walter Hüther, Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion. Die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit sei in den letzten Wochen gesunken, befinde sich allerdings auf hohem Niveau.

"Positiv werte ich, dass die Unternehmen nochmal mehr Stellen als im Vormonat meldeten. Dies ist ein Anfang. Von einer Entwarnung kann ich derzeit noch nicht sprechen" Walter Hüther, Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion

März 2020: 95.800 Menschen in Kurzarbeit

Im Mai hatten rund 40. 000 Betriebe für 452.000 Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt. Wie viel tatsächlich kurzgearbeitet wurde, kann die Regionaldirektion erst drei Monate später angeben. Erste Hochrechnungen liegen nun für den Monat März vor. Danach hatten 15.700 Betriebe für 95.800 Mitarbeiter Kurzarbeit umgesetzt. Nach Angaben des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom Dienstag kommt Rheinland-Pfalz bei der Kurzarbeit mit einer Quote von 17 Prozent bundesweit noch gut weg. In Baden-Württemberg betrug die Quote 25 Prozent.