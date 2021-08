In Rheinland-Pfalz haben wieder mehr Menschen einen Job, aber noch nicht so viele wie vor der Corona-Krise. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Im Juli (2021) waren in Rheinland-Pfalz rund 111.100 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 1,8 Prozent weniger als im Juni und 13,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug im Juli in Rheinland-Pfalz 4,9 Prozent - bundesweit lag sie bei 5,6 Prozent.

Noch nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau

Im Juli 2019 und damit vor der Corona-Pandemie hatten in Rheinland-Pfalz 100.600 Menschen keine Arbeit. Das waren 10.500 Personen weniger als in diesem Monat. Trotzdem ist die durch Corona aufgebaute Arbeitslosigkeit weiter zurück gegangen, denn in den letzten Jahrzehnten stieg die Arbeitslosenzahl im Juli normalerweise an, diesmal ist sie gesunken. Für die Arbeitsagentur zeigt das einen positiven Trend.