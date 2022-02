Weniger Arbeitslose als vor der Pandemie in RLP

per Mail teilen

Mehr Menschen ohne Job als im Vormonat, aber auch viele freie Stellen: So sah der Arbeitsmarkt im Januar 2022 in Rheinland-Pfalz aus. Insgesamt gab es aber weniger Arbeitslose als im Januar 2020 vor der Corona-Pandemie.

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist zu Jahresbeginn weiter gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren im Januar 104.600 Menschen arbeitslos gemeldet, 6.200 Menschen mehr als im Dezember (6,3 Prozent mehr). Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,6 Prozent.

Mehr Arbeitslose im Januar ist typisch für Jahreszeit

Die Arbeitslosigkeit stieg im Januar also leicht an. Das ist typisch für die Jahreszeit. Gegenüber den Vorjahren ist die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz aber zurückgegangen: Im Vergleich zum Januar 2021 um knapp 17 Prozent, im Vergleich zum Januar 2020, vor der Pandemie, um rund zwei Prozent.

"Wir starten mit positiven Signalen in das neue Jahr", sagt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. "Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist immer noch ungebremst hoch." Davon profitierten auch Menschen, die schon länger auf Jobsuche waren.

6.900 offene Stellen im Januar

Insgesamt gab es in Rheinland-Pfalz im Januar 2022 rund 6.900 offene Stellen. Das waren 18,8 Prozent weniger als im Dezember 2021, aber 28,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Beschäftigung stieg unter anderem im Gesundheitswesen, in der Verkehr- und Logistikbranche sowie in der Zeitarbeit.