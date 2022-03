Auf Jobsuche in RLP? Gute Zeiten auf dem Arbeitsmarkt

Wer in Rheinland-Pfalz einen Job sucht, hat derzeit gute Karten. Es gibt sehr viele Stellenangebote, insbesondere in drei Bereichen. Das spiegelt sich auch in den Arbeitsmarktzahlen wider.



103.000 Menschen waren im Februar laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet. Das waren deutlich weniger als vor einem Jahr, aber auch weniger als im Februar 2020, also vor Beginn der Corona-Pandemie. Im Vergleich zum Februar 2021 wurden jetzt 18 Prozent weniger Arbeitslose gezählt, im Vergleich zu Februar 2020 waren es 2,4 Prozent.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,6 Prozent und damit exakt gleich hoch wie im Januar. Vor einem Jahr hatte sie bei 5,6 Prozent gelegen.

Darum entwickelt sich der Arbeitsmarkt RLP positiv

Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hat den Experten zufolge ihren Grund in dem derzeit hohen Bedarf an Arbeitskräften, viele neue Stellen wurden gemeldet. Aktuell sind demnach 40 Prozent mehr offene Stellen als vor einem Jahr auf dem Markt. Vor allem in der Zeitarbeit, in Handel und Industrie würden Arbeitskräfte gesucht.

Ob sich diese Entwicklung so fortsetzen wird, ist unklar. Der Einfluss des Ukraine-Kriegs spiegelt sich in den Februar-Zahlen noch nicht wider. "Für die weitere Entwicklung werden die Folgen des Angriffes auf die Ukraine und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auch auf den Arbeitsmarkt entscheidend sein", so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz.