Die Arbeitslosigkeit im Land ist in den ersten beiden Monaten dieses Jahres - und damit vor der Corona-Krise - leicht gesunken. Mit Spannung wird derzeit noch erwartet, wie sich der Lockdown wegen der Pandemie im März auf die Erwerbstätigkeit und die Kurzarbeit ausgewirkt hat.

Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Saarbrücken hat am Dienstag neue Arbeitslosenzahlen für Rheinland-Pfalz und das Saarland vorgelegt. Demnach ist diese in Rheinland-Pfalz vor der Corona-Krise noch leicht gesunken. Nach der vorgestellten Statistik für März waren 102.628 Menschen im Land als arbeitslos gemeldet. Im Februar waren es hingegen noch rund 105.600 Menschen gewesen. Gegenüber dem Vorjahresmonat - also dem März 2019 - waren es dagegen über 3.500 Jobsuchende mehr. Die Arbeitslosenquote für März dieses Jahres liegt damit der Agentur zufolge bei 4,6 Prozent.

Allerdings flossen in die Statistik nur Zahlen ein, die bis zum Stichtag 12. März erhoben wurden. Sie spiegele nicht die heutige Situation auf dem Arbeitsmarkt wider, betonte die Arbeitsagentur. Es könne aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht davon ausgegangen werden, dass sich der bis zum 12. März registrierte Rückgang der Arbeitslosigkeit im April fortgesetzt habe. Am Nachmittag will die Agentur die Daten zur Kurzarbeit vorlegen.

Corona-Krise beeinträchtigt rheinland-pfälzische Wirtschaft

Kurzarbeit gilt als ein wichtiges Instrument, um Entlassungen während der Corona-Krise zu vermeiden: Der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, erwartet, dass in der Corona-Krise mehr Menschen auf Kurzarbeit angewiesen sein werden als zur Zeit der Finanzkrise von 2008 und 2009. Damals stieg die Zahl in der Spitze bis auf 1,44 Millionen - der bisherige Rekordwert.

Die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen machen vielen Unternehmen in Rheinland-Pfalz schwer zu schaffen: Angesichts von Kontaktverboten, der Schließung von Geschäften und gastronomischen Betrieben und wegbrechender Aufträge ist das Interesse an Hilfen groß. Bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) seien in den ersten zwölf Stunden nach dem Start des Sofortprogramms des Bundes für Zuschüsse in der Corona-Krise mehr als 2.100 Anträge eingegangen, hieß es. Solo-Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen bis zu fünf Vollzeitstellen können über das Programm bis zu 9.000 Euro erhalten, um ihren akuten Liquiditätsbedarf für drei Monate zu decken.

Statistisches Bundesamt: Massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt erwartet

Im Februar hatte sich die beginnende Corona-Pandemie nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch nicht spürbar auf die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ausgewirkt: So seien im vergangenen Monat 45 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen, hieß es am Dienstag. Damit habe sich der leichte Beschäftigungszuwachs der vergangenen Monate im Februar fortgesetzt. Angesichts der einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen wird inzwischen aber mit massiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gerechnet. Die Zahl der Kurzarbeiter ist bereits stark gestiegen und die Nachfrage nach Arbeitskräften gesunken; Umfragen zufolge stoppen viele Unternehmen ihre Neueinstellungen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, äußern sich vor diesem Hintergrund am Dienstagnachmittag in Berlin zur Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt.