Kritik an Arbeitsbedingungen bei Amazon in Kaiserslautern

per Mail teilen

Autoritärer Führungsstil, psychischer Druck auf die Mitarbeitenden - so kritisiert die Gewerkschaft ver.di die Arbeitsbedingungen beim Online-Versandriesen Amazon, auch am Standort Kaiserslautern. Die Vorwürfe sind seit einem Jahr zu hören, seit Amazon sein Logistikzentrum in Kaiserslautern eröffnet hat. Das Unternehmen Amazon stellt das völlig anders dar: Unmenschliche Arbeitsbedingungen und übermäßiger Druck herrsche hier nicht.