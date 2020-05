per Mail teilen

Die Corona-Pandemie ist für die Gesundheitsämter ein Kraftakt. Mit vielen Überstunden, enormer Flexibilität und Unterstützung verfolgen sie die Kontakte jedes Neuinfizierten.

Wenn Labor oder Arzt dem Gesundheitsamt einen positiven Coronafall melden, beginnt sofort die Alarmkette. Der Infizierte muss schnell informiert, innerhalb von 24 Stunden dem Robert Koch-Institut gemeldet und seine Kontaktpersonen rasch gefunden werden.

"Wenn wir Glück haben, ist die Telefonnummer des Neuinfizierten im Ordner mit den Verdachtsfällen", sagt Hygienekontrolleur Kai-Uwe Brandt vom Gesundheitsamt in Neustadt an der Weinstraße. In dem Ordner landen alle, die der Arzt zum Abstrich schickt.

Hunderte Fälle täglich

Derzeit sind das in der Region mit rund 190.000 Einwohnern noch einige Hundert, obwohl es schon einige Tage keine Neuinfektion mehr gab. "In der Hochzeit waren es 117 positive Fälle in einer Woche", sagt die Leiterin des Amts, Silke Basenach, das auch für den Kreis Bad Dürkheim zuständig ist.

Im Gesundheitsamt für Mainz und den Kreis Mainz-Bingen waren es sogar 199 Fälle, wie der Sprecher der Kreisverwaltung, Bardo Faust, sagt. "Wir haben Überstunden ohne Ende gemacht." Martin Gasteyer vom Gesundheitsamt in Koblenz berichtet: "In der Anfangszeit haben wir bis zu 100 Leute aus der Kernverwaltung rausgezogen."

Frühe Fragen nach den Kontakten

Der Infizierte wird von den geschulten Mitarbeitern des Gesundheitsamts möglichst schnell am Telefon über das positive Ergebnis informiert und darüber, dass er jetzt 14 Tage zu Hause bleiben muss. "Wie geht es Ihnen? Haben Sie Symptome?" sind die ersten Fragen, die Brandt und seine Kollegen stellen. Danach geht es gleich um die Kontakte - nicht erst seit dem Beginn der Symptome, sondern schon zwei Tage zuvor.

Kategorie 1, also der Kontakt von Gesicht zu Gesicht über etwa 15 Minuten oder direkte Körperkontakte, muss in Quarantäne, wie die Ärztin Margriet Balk-de Graaf vom Gesundheitsamt in Neustadt sagt. "Es geht darum, die Umgebung zu schützen", betont Leiterin Basenach.

Infektionen folgen keinem Schema

Dazu gehört auch die Familie. "Häusliche Quarantäne heißt auch, sich so viel wie möglich von der Familie trennen, nicht zusammen essen, baden oder schlafen."

"In manchen Familien stecken sich alle an, in anderen nicht", sagt Balk-de Graaf. Ein infizierter Arzt mit 80 Kontakten habe keinen einzigen angesteckt, auch ein Lehrer nicht. An einem anderen Mann dagegen hätten sich innerhalb von zwei Tagen mindestens 30 Leute infiziert. Auslöser war ein Meeting, bei dem auf Abstand gesprochen worden sei.

Viel Einsicht bei Infizierten

Wie reagieren die Angerufenen? Ob Infizierter oder Kontaktperson: "Die meisten reagieren ziemlich gelassen", sagt Brandt. «Ich hatte noch keinen, der es nicht eingesehen hat, in Quarantäne zu gehen." Mancher Selbstständige, der nicht ins Homeoffice könne, mache sich aber schon Sorgen, wenn er seinen Laden solange schließen muss.

Manchmal sei auch Überzeugungsarbeit notwendig, sagt Brandt. Und ganz selten der Hinweis auf den Bußgeldkatalog. Denn das Ordnungsamt kann die Quarantäne kontrollieren.

Zur Not mit Ordnungsamt oder Polizei

Nicht immer aber findet sich der neue Corona-Fall im Ordner mit den Verdachtsfällen. Manchmal fehlt die Telefonnummer, oder die Adresse auf der Versichertenkarte stimmt nicht mehr. Dann kann der Zugang zum Einwohnermeldeamt helfen. "Wenn es gar nicht geht, schicken wir das Ordnungsamt oder auch die Polizei vorbei."

Diese stellen dann den Telefonkontakt her. "Bisher haben wir jeden gekriegt", sagt der Hygienekontrolleur.