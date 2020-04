Gemeinsame Osterbotschaft der Kirchen in der Pfalz

Die beiden großen Kirchen in der Pfalz sehen Ostern als Zeichen dafür, dass das Leben über den Tod triumphiert. Die Corona-Krise zeige aber, wie unberechenbar und zerbrechlich das Leben sei. In Zeiten der Pandemie verdeutliche die Osterkerze: "Das Licht ist stärker als alles Dunkel", hieß es in einem am Karsamstag veröffentlichten gemeinsamen Text des katholischen Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann und des evangelischen pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad.