Friedensdemo in Mannheim und Ludwigshafen

Am Samstagnachmittag haben Tausende in Mannheim und Ludwigshafen in zwei Schweigemärschen gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Laut Polizei gingen in beiden Städten insgesamt mehr als 10.000 Menschen auf die Straße. Die zwei Demonstrationen starteten zeitgleich, in Ludwigshafen am Berliner Platz und in Mannheim am Alten Messplatz. Sie endeten mit einer gemeinsamen Kundgebung am Mannheimer Schloss.

